Lorella Boccia, lo sfogo per le notti insonni da neo mamma: «Certe notti è frustrante e snervante»

La rivoluzione dopo il parto. Per Lorella Boccia la vita è cambiata dopo la nascita di Luce Althea, avuta dal compagno Niccolò Presta lo scorso ottobre. Un cambiamento che l'ha segnata nel profondo. Nelle scorse ore, la conduttrice televisiva, che si trova in vacanza in Kenya, si è sfogata su Instagram nel cuore della notte, parlando dei capricci della bambina.

«Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante» scrive Lorella a corredo di un video in cui la si vede passeggiare con la piccola in braccio nel tentativo di placarla e tranquillarla.

«Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto» ha concluso. Tante anche le mamme, fan di Lorella, che sono nella sua stessa situazione e le hanno detto che il ‘lavoro di madre’ è qualcosa che dà un’infinità di gioie e soddisfazioni, ma al contempo, in certi momenti, è assai duro e attraversato da attimi di sconforto.

Lorella Boccia si sta godendo le vacanze agostane in Kenya. Nel Paese africano è sbarcata due settimane fa col marito e alla piccola Luce Althea, con i quali si sta godendo mare e spiaggia. Nei mesi scorsi la conduttrice, a proposito di Niccolò Presta, ha fatto uno scherzo ai propri fan, raccontando su Instagram che il compagno l’aveva lasciata. La notizia si è subito diffusa sul web e tra le agenzie stampa, fatto che ha spinto la Boccia a rivelare che si era trattato di uno scherzo e che in realtà con il consorte non c’era alcun problema di coppia. Diversi coloro che hanno ritenuto la ‘marachella’ di cattivo gusto ed evitabile.

