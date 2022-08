Totti e Ilary, a Estate in Diretta la verità sulla gravidanza di Noemi Bocchi Diversi giornalisti hanno smentito il gossip, la presunta nuova compagna dell'ex calciatore non sarebbe quindi in dolce attesa





Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continuano incessanti i rumors e tra i tanti sarebbe spuntata anche la presunta gravidanza di quella che sembra essere la nuova compagna di Francesco, Noemi Bocchi. Nel corso dell'ultima puntata di Estate in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, viene però detta la verità a riguardo. Leggi anche > Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non si parlano più: ecco cosa è successo tra i due ex amici A smentire la gravidanza è stata Candida Morvillo, giornalista del Corriere, che afferma: «Giovanna Cavalli, una mia bravissima collega, ha raccolto delle voci che girano attorno a questa coppia ‘scandalosa’. Sulla gravidanza di confermato non c’è niente; è un pettegolezzo che gira a Roma e che serve anche a spiegare il modo repentino con cui è scoppiata la coppia Ilary-Totti». Nulla di vero dunque, e a confermarlo sarebbe stato anche Alessio Poeta, giornalista di Chi Magazine. Nel corso della puntata ha parlato anche Emanuela Tittocchia che ha detto di aver visto Ilary poco prima dell'annuncio della separazione: «Lei è stata molto brava a gestire la situazione. Loro sono stati davvero bravi a gestire ciò. Il gossip sulla gravidanza è brutto». https://t.co/IQNn0dIzI8 — Leggo (@leggoit) August 13, 2022 Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Agosto 2022, 09:00

