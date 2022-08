Gf Vip 7, Signorini vuole la ex fidanzata di Blanco. Ma Giulia dice no: «Voleva cancellarsi dai social»

Sembra determinata l’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, che ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di entrare a far parte del suo cast. La ragazza torna a parlare della loro rottura con il cantante in un’intervista con il tiktoker MaghetFalco. Come riporta il portale Webboh, mentre Blanco si sta godendo la sua nuova relazione con Martina Valdes, la giovane aspirante modella ha ben delineata la sua carriera da aspirante modella.

Giulia non vuole partecipare ai reality, motivo per cui avrebbe rifiutato di sana pianta la proposta del conduttore di Canale 5. Anche un altro reality sembra abbia corteggiato Giulia Lisioli: l’Isola dei Famosi. La stessa cosa sarebbe accaduta con Una casa per TikToker. L’ex di Blanco sembra non essere intenzionata a cavalcare l’onda del gossip per una carriera sul piccolo schermo. Infatti, desidera iscriversi all’università e diventare una modella. Nelle scorse settimane, dopo la rottura con Riccardo Fabbriconi avrebbe anche pensato di chiudere il suo profilo Instagram .«Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi mi ha smesso di seguirmi vuol dire che non sono interessati a me, ma all’hype e al gossip» dichiara.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 20:41

