Gf Vip, work in progress per il cast della nuova edizione: spuntano due ex Temptation Island

Manca poco al Grande Fratello Vip sta per tornare. Il cast ufficiale della settima edizione non è stato ancora annunciato, tranne il nome di un concorrente: il costumista e opinionista tv Giovanni Ciacci, che ha svelato di essere sieropositivo. Ma è ormai corsa alla scoperta dei nomi dei concorrenti che varcheranno la porta rossa.

Leggi anche > «Ilary Blasi cambia look, non vuole somigliare a Noemi Bocchi». E per gli amici tornerà all'università

Di recente Alfonso Signorini ha annunciato che ci saranno molte sorprese nella Casa più spiata d’Italia. Ma, da quanto comunicato dall’Investigatore Social, la produzione del GF Vip non avrebbe ancora chiuso il cast della prossima edizione e sarebbe in trattative con due ex partecipanti di Temptation Island. Più precisamente con Valeria Liberati, che ha preso parte al programma di Maria De Filippi nell’estate 2020 con il fidanzato Ciavi Maliokapis, e Luciano Punzo.

Chi sono i concorrenti

Luciano Punzo non è nuovo al mondo dello spettacolo: in passato ha partecipato a Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio e poi è stato protagonista di Temptation Island nel 2021 dove ha messo in discussione la storia con la fidanzata Manuela, con la quale ancora oggi, tra alti e bassi, è fidanzato.

Sia Valeria sia Luciano saranno due personaggi molto interessati nel reality. Tra l’altro sembra certa per il GF Vip 7 pure la presenza di Antonella Fiordelisi, che è stata tentatrice a Temptation Island nel 2017.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA