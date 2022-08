Federica Pellegrini, l'appello disperato di una bambina: «Ti prego aiutaci...». Cos'è accaduto

Un lettera strappalacrime. Protagonista del gossip degli ultimi tempi per l'attesissimo matrimonio col suo allenatore Matteo Giunta, Federica Pellegrini pubblica su Instagram un post che commuove i follower. Una lettera scritta a mano da Isabel, una piccola nuotatrice della squadra del Trentino "Amici nuova Riva", che ha scritto al suo mito per parlarle di un problema che l'affligge. Appassionata di nuoto come la campionessa italiana, Isabel ha parlato a Federica della piscina di 50 metri, dove lei e la sua squadra si allenano, che sarà demolita per crearne altre più piccole. Un disastro per chi si allena, avendo bisogno di vasche. «Ti prego aiutaci a non distruggere la nostra piscina» è l'appello disperato della bambina.

Leggi anche > Ben Affleck e Jennifer Lopez, il retroscena sulla luna di miele: «Lui ha perso la testa e si è infuriato, ecco il motivo»

Federica non ha esitato a pubblicare la lettera in segno di sostegno alla bambina e a tutti i piccoli atleti del paese. «Mi colpiscono sempre molto le lettere dei bimbi innamorati di Sport…. E sono tanti veramente tanti per fortuna…. Lo Sport e’ una delle Fortune più grandi e belle che abbiamo in questo Paese… ma abbiamo ancora bisogno di certezze in questo senso?!?! ….». A tutti piace giocare e divertirsi ma senza distruggere la nostra piscina!"» scrive la futura moglie Giunta a corredo del post.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA