Uomini e donne, la gaffe Natalia Paragoni: «Matera, Puglia»

Gaffe epica per Natalia Paragoni. L'ex protagonista di Uomini e donne si è resa protagonista di un errore geografico che non è passato inosservato ai follower. L'influencer è in vacanza a Matera col fidanzato Andrea Zelletta, incontrato proprio nel programma di Maria De Filippi. Una vacanza che è piaciuta molto ad entrambi, tanto che Natalia non ha esitato a definire la città una delle più belle in Italia, in grado di trasportarla in una dimensione alternativa. Ma, tra le sue storie, Paragoni ha scritto: «Matera, Puglia», sbagliando la regione di appartenenza dell'ex capitale della cultura europea, che è un capoluogo della Basilicata.

Leggi anche > Giorgio Mastrota si sposa 30 anni dopo, l'ex moglie Natalia Estrada non ci sarà alle nozze. Ecco il motivo

In molti si sono chiesti se fosse un errore casuale o vera e propria ignoranza. Natalia Paragoni, però, non è la prima a fare strafalcioni simili.

Anche Giulia De Lellis, altra influencer di Uomini e donne, ai tempi della partecipazione al Grande Fratello Vip ha sfoderato una gaffe. L’ex fiamma di Andrea Damante ha dichiarato che l’Egitto è la capitale dell’Africa e che la Torre Eiffel è stata costruita nel 2000. Più di recente ha invece scambiato il Bosforo per un fiume durante una vacanza in Turchia con il fidanzato Carlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA