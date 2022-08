Bebe Vio: «Vado a fare un tuffo, torno subito». La foto con le protesi sul lettino conquista i social

Sdraio, telo rosa, un telefono e due protesi. L'ironia di Bebe Vio scatena il web. Anche per la campionessa paralimpica iniziano le vacanze e, di fronte a sabbia e mare tira fuori il meglio di sè. Con un post su Instagram, Bebe ha pubblicato uno scatto in cui si vede un lettino in spiaggia coperto da un telo mare pink, con sopra le protesi delle sue braccia. In alto, un cartello con la scritta "Torno subito". «Io vado a farmi un tuffo...🏊🏻‍♀️ Torno subito! 😎» scrive la schermitrice annuciando il meritato periodo di stop.

Pioggia di commenti sotto il post. Amici vip come Katia Folesa e l'attore Luca Capuano hanno commentato con emoticon sorridenti: «Geniale!» e ancora «Mi sento maleeeeeeee!!!!!». Anche fan e utenti non noti al mondo dello spettacolo hanno scritto sotto la foto ironizzando e aprezzando la battuta di Bebe che dimostra sempre di essere molto autorionica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 22:54

