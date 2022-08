Francesco Chiofalo, il segreto con Drusilla? «Fare l'amore per 20 minuti al giorno»

Amore e coccole per Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. E' ormai chiaro che la crisi che ha colpito la coppia dopo la partecipazione di Lenticchio a La Pupa e il Secchione, che ha rivolto all’attrice a luci rosse Malena degli apprezzamenti troppo piccanti – è stata brillantemente superata. I due sono inseparabili dal 2021 e stanno trascorrendo le vacanze estive in Italia, tra la Puglia e la Campania. La passione fra i due è esplosa nuovamente, più di prima: i due fanno l'amore tutti i giorni.

Leggi anche > Gf Vip, work in progress per il cast della nuova edizione: spuntano due ex Temptation Island

Al settimanale Nuovo, Chiofalo ha raccontato che la passione con l’ereditiera toscana è sempre alle stelle. Il personal trainer ha consigliato dunque a tutti di usare la passione per mantenersi in forma, soprattutto in estate quando si ha meno tempo per frequentare una palestra ed allenarsi: «Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata».

L’ex star di Temptation Island ha poi annunciato che, presto, andrà a convivere con Drusilla Gucci. La coppia è ancora indecisa se optare per Roma, dove Chiofalo è nato e cresciuto, o preferire Firenze, città dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La decisione finale, a quanto pare, è stata rimandata in autunno.

È probabile che alla fine decidano per la Capitale visti gli impegni di entrambi nel mondo dello spettacolo. Drusilla sta cercando di farsi largo anche nel mondo dell’editoria: di recente, ha pubblicato il suo primo romanzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA