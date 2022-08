Diletta Leotta, ecco il nuovo fidanzato: la prima foto con Giacomo Cavalli. In vacanza tra amici

Ormai fanno coppia fissa Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. Dopo essere stati paparazzati diverse volte dal settimanale Chi, la conduttrice di DAZN ha deciso di uscire allo scoperto con il modello bresciano, figlio di Beppe Cavalli, pubblicando sui social una foto che li ritrae insieme mentre sono in vacanza con un gruppo di amici.

In un post su Instagram, Diletta Leotta ha mostrato ai follower alcuni scatti-riassunto dei giorni di vacanza trascorsi anche col nuovo fidanzato Giacomo Cavalli. È la prima volta che la conduttrice di DAZN si mostra sui social insieme al modello, con cui avrebbe un flirt ormai da diversi mesi. Ma la foto non ritrae soltanto loro due. Nella schiera di persone presenti in foto c'è anche la cantante Elodie.

Dopo la fine della storia con Can Yaman, il settimanale Chi ha paparazzato Diletta Leotta con Giacomo Cavalli, con il quale, per mesi, hanno voluto mantenere la massima privacy.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 21:51

