Asta record per il quadro perduto (e ritrovato) di Klimt: il «Ritratto della signorina Lieser» venduto per 30 milioni Il capolavoro apparteneva un tempo alla famiglia Lieser, ricchi industriali ebrei di Vienna ed era stato visto per l'ultima volta in pubblico nel 1925







di Redazione Web Un raro dipinto del pittore austriaco Gustav Klimt (1862-1918), ritenuto perduto e ritrovato dopo quasi un secolo, è stato venduto oggi, mercoledì 24 aprile, per 30 milioni di euro. Il «Ritratto della signorina Lieser» è stato aggiudicato con sorprendente rapidità a un offerente presente nella sala della casa d'aste Im Kinsky di Vienna. L'opera, che era stata stimata tra i 30 e i 50 milioni di euro, si pensava fosse andata perduta: la casa d'aste ha parlato di una «magnifica riscoperta». Circa 15.000 appassionati d'arte hanno partecipato all'anteprima a Vienna nei giorni scorsi nella sede di Im Kinsky. Il capolavoro apparteneva un tempo alla famiglia Lieser, ricchi industriali ebrei di Vienna ed era stato visto per l'ultima volta in pubblico nel 1925. Il «Ritratto della signorina Lieser» è considerato una delle opere più belle dell'ultimo periodo creativo di Klimt. Il dipinto, che misura 140 per 80 centimetri, mostra una giovane donna in una rigorosa posa frontale su uno sfondo rosso. Intorno alle spalle la donna indossa un mantello riccamente decorato con fiori. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 21:51

