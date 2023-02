Chanel Totti è in vacanza con Noemi Bocchi: le stories non lasciano dubbi. Ecco dove sono

di Redazione web

Prospettive diverse, stesso luogo. Non lasciano dubbi le stories di Noemi Bocchi e Chanel Totti: entrambe stanno trascorrendo qualche giorno di relax in un resort a Madonna di Campiglio. Per prima, la secondogenita di Totti e Ilary Blasi pubblica delle stories mostrando l'affaccio della finestra sulle montagne. E dopo poco, ecco un'altra stories dove, dalla stessa finestra, si vede la neve che scende. Basta spostarsi sul profilo, ormai pubblico, della nuova compagna di Totti et voilà: la stories è la stessa. La magia della neve immortalata da un'altra visuale. Nessun dubbio, dunque, entrambe si trovavano con papà Francesco in Trentino Alto- Adige.

La 15enne di casa Totti-Blasi pubblica anche un selfie in bagno, davanti allo specchio, mostrando la tenuta ginnica che indossa per stare comoda in casa. Top corto che lascia la pancia scoperta, pantaloni larghi e capelli sciolti. Di Noemi, invece, nessun selfie. Almeno per ora. Non è di certo la prima volta che le due trascorrono alcuni giorni insieme. L'ex Capitano della Roma ha fatto le dovute presentazioni tempo fa, durante il suo compleanno, riunendo i figli e la nuova fiamma in diverse occasioni. Sarà nato un bel rapporto? Per ora l'unica conferma viene dai like sui social da parte di Noemi per la piccola Chanel.

I viaggi di Chanel

Reduce dalla Fashion week di Milano, Chanel non si ferma e continua con viaggi e vacanze. E con lei ci sono i "fedeli" hater che continuano a tartassarla di commenti negativi, proprio come sotto l'ultimo post della 15enne. Dopo aver pubblicato diverse foto davanti ai pannelli di note marche di moda, in giro per Milano, Chanel si è difesa dagli attacchi di alcuni utenti che l'hanno definita troppo grande per la sua età. Ed ecco che in una story Instagram, la figlia di Ilary Blasi ha pubblicato una frase per zittire tutti: «Ho sempre detto che quando arrivi a farti odiare stai facendo bene il tuo lavoro» si legge nella story della secondogenita di casa Totti. Una frase chiara e diretta, rivolta agli hater che non mancano mai di attaccare la 15enne sotto i suoi post.

