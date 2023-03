Ilary Blasi e Chanel Totti, vacanze finite: selfie e stories di mamma e figlia (nello stesso momento)

«Bye bye» vacanze. E' tempo di tornare a casa per Chanel Totti che, dopo aver passato qualche giorno di relax a Madonna di Campiglio con papà Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi, sta rientrando a Roma. Ma non è la sola a rientrare alla base. Contemporaneamente, anche mamma Ilary Blasi sta tornando in Italia dopo un viaggeto d'amore col suo Bastian in Germania.



Insomma, tutta la famiglia, seppur separatamente, si appresta a tornare alla base e a riprendere la quotidianità. A confermarlo sono proprio Ilary e la sua secondogenita Chanel, che pubblicano stories in contemporanea mentre sono in viaggio e salutano il posto dove hanno trascorso gli ultimi giorni.

Le stories

Prima le foto sulla neve, poi l'ultima sciata e, infine, il selfie con un'espressione mista tra serena e annoiata. Chanel comunica così ai follower gli ultimi momenti della vacanza ormai terminata. E la stessa cosa fa Ilary che aggiorna i fan sul suo rientro in Italia proprio tramite Instagram: prima la vista dal finestrino dell'aereo e poi un selfie. Mamma e figlia sono sempre più simili e comunicano sui social quasi in modo simbiotico.

L'amore tra Ilary e Bastian

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller l'amore procede a gonfie vele. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice ha ritrovato il sorriso col nuovo compagno e ora appare più felice e serena che mai. I due stanno vivendo i primi mesi della relazione dividendosi tra l'Italia e la Germania, paese di origine dell'imprenditore. Negli ultimi giorni, infatti, Bastian e Ilary sono stati a Francoforte per trascorrere un weekend all'insegna dell'amore e del divertimento. Dopo essere usciti allo scoperto per la prima volta su Instagram, vivono la loro relazione con tranquillità.

