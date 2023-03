Ludovica Valli: «Momento da ricordare... però non è durato molto». Le tenere foto con i suoi bambini

di Redazione web

Ludovica Valli è diventata mamma del suo secondo bambino da poche settimane. Otto Edoardo ha pochi anni di differenza dalla sorellina Anastasia e proprio perché i bambini sono molto piccoli, Ludovica è impegnatissima a soddisfare ogni loro bisogno. L'influencer documenta tutto sui propri canali social e tiene informate le sue numerosissime follower anche sulle piccole gioie quotidiane, come infatti mostrano le ultime storie Instagram che ha postato.

Le storie Instagram di Ludovica Valli

Nelle sue ultime storie Instagram Ludovica Valli ha postato un'immagine in cui mostra i suoi bambini che dormono e scrive: «Momento da ricordare» con tanto di cuore e faccina con le lacrime dalle risate. Poco dopo, l'influencer ha pubblicato un'altra storia in cui mostra alle sue follower la sua bambina sveglia e pimpante e scrive: «Momento bello che però è durato poco». Infatti, in questo ultimo periodo Ludovica ha dichiarato di non riuscire a dormire molte ore a notte oppure a riposare come si deve perché i bambini si svegliano spesso avendo bisogno della mamma.

Ludovica Valli e la carriera

Ludovica Valli ha anche dichiarato che in questo periodo speciale della sua vita, desidera dedicarsi pienamente ai suoi bambini e che quindi non riesce a partecipare a tanti eventi come prima o a seguire il lavoro come quando non aveva figli. L'influencer comunque ha detto che per lei la sua carriera è molto importante e che quindi appena può, si dedica anche al mondo dei social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 16:02

