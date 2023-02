Chanel Totti a Milano, dalla stazione alla story vista Duomo. «Pazza per la fashion week»

E' tempo di fashion week anche per Chanel Totti. Un treno e via, la figlia di Ilary e Francesco è arrivata a Milano per godersi qualche giorno della settimana della moda. Ed ecco che nelle sue stories inquadra prima la schermata degli orari del treno per poi passare ad una story vista Duomo. E qui i dubbi non ci sono: la secondogenita Totti - Blasi è a Milano.

Successivamente, Chanel posta una foto della Rinascente, per poi passare ad esplorare la Fashion week, in particolare il marchio di moda Juicy Couture. Evidentemente la 16enne apprezza la linea di moda e non ha potuto far a meno di vederla di persona. Solo poche ore fa, aveva mostrato ai follower di essere in un ristorante giapponese a Roma. Sempre più simile a mamma Ilary, Chanel non rinuncia a vestire Chanel, come si vede dal post in cui indossa una maglia e la borsa di questo marchio.

L'amore

Ma oltre ai vestiti e alla moda, Chanel ha una grande passione per gli animali. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi posta spesso contenuti social in cui è insieme a gattini o a cagnolini. In alcune stories di giorni fa, Chanel dava il buongiorno alla sua cagnolina e scriveva: «Buongiorno amore mio», filmando la sua cagnolina che si godeva beatamente le coccole. La secondogenita dell'ex capitano della Roma è molto seguita sui social (il suo profilo Instagram conta più di 200 mila follower). Spesso è capitato che Chanel venisse attaccata duramente dagli hater che l'hanno accusata di essersi già ritoccata nonostante la sua gioavane età.

Oltre il divorzio

Nonostante la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi abbia fatto molto rumore, i figli della coppia sembrano essere sereni. Christian, Chanel e Isabel andrebbero infatti, molto d'accordo con Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del Pupone.

