Chanel Totti, scatti social dei suoi look: ma cosa fanno mamma Ilary e papà Francesco?

Mentre i genitori si fanno la guerra in tribunale, Chanel Totti ignora i gossip e pubblica scatti. La secondogenita di Ilary Blasi non commenta tutto quello che sta succedendo tra il padre e la madre, e continua spensierata (almeno apparentemente) la sua adolescenza. Davanti ad una saracinesca, capelli mossi, giacca di pelle e pantalone a vita alta: Chanel pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram, mostrando la sua bellezza e la somiglianza netta col padre. Ma se Ilary e Francesco non vanno d'accordo per Rolex e borse, su una cosa concordano: i like ai post dei figli. Puntuali sotto ogni post, ecco spuntare il "mi piace" dei genitori al post di Chanel, a conferma dell'amore profondo per i figli che va oltre la separazione.

Leggi anche > Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono davvero lasciati? L'anello è sparito (ma "quel" post sui social no)

E non è tutto. L'ex capitano della Roma ha pubblicato poche ore fa una video della piccola Isabel mentre mostra le treccine e sorride. A fare da sottofondo alla figlia, Francesco ha scelto il brano di Giorgia "Come un girasole" che descrive il legame indissolubile con la piccola.

L'udienza

Proprio pochi giorni fa, Francesco Totti e Ilary Blasi erano di nuovo faccia a faccia per la separazione. Nessun ricongiungimento in vista. Venerdì 3 febbraio, si è tenuta la terza udienza sulla restituzione di Rolex, borse e scarpe. Gli ex coniugi si sono ritrovati in tribunale alle 14, davanti al giudice Francesco Frettoni. Un'udienza durata oltre due ore: cosa è stato deciso. La separazione verrà invece discussa in aula il prossimo 14 marzo. Le parti si sono riavvicinate e sarebbero prossime ad un accordo, che permetterebbe di evitare lo scontro in tribunale. Secondo fonti vicine ai due, Totti e Ilary avrebbero "deposto le armi" per il bene dei tre figli, che continuano a fare la spola tra l'Eur e Roma Nord. Ma anche per rispetto dei nuovi rispettivi compagni, Noemi Bocchi e Sebastian Muller.





La nuova chance

Proprio l'imprenditore tedesco avrebbe ridato a Ilary il sorriso e la voglia di dare un colpo di spugna alle ruggini passate, per godersi la nuova storia d'amore. La conduttrice e Totti avrebbero ricominciato a parlarsi via WhatsApp, cerficando il disgelo. La new entry Bastian è stato introdotto da Ilary alla famiglia, segno che vuole fare sul serio. Quanto all'ex capitano della Roma e Noemi, una foto sembra sconfessare la crisi paventata nei giorni scorsi. I due sono stati immortalati a godersi la cena in un ristorante romano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA