Totti, il figlio Cristian riabbraccia la fidanzata dopo la vacanza con papà Francesco e Noemi Bocchi FOTO

Cristian Totti super innamorato. Il primogenito dell'ex coppia Totti-Ilary si mostra sorridente e felice con la sua fidanzata Melissa che, ormai, è nota a tutti. Di ritorno dalla lunga vacanza in America con papà Francesco, la nuova fiamma Noemi Bocchi e le sorelle Chanel e Isabel, Cristian è tornato fra le braccia della sua fidanzata. E per mostrare il loro amore solido hanno pubblicato un selfie su Instagram. Cristian sembra sereno e spensierato, nonostante la bufera che ha travolto la sua famiglia da mesi. Anzi, sembra che la vacanze di Natale con la nuova fidanzata del Capitano siano andate bene, evidentemente tra i due c'è già feeling.

Leggi anche > Diletta Leotta, relax a Courmayeur con Loris Karius: aria di cambiamento professionale? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Ma per la vacanza in America, Cristian e Melissa si sono divisi, per cui il ritorno del figlio di Ilary dopo diversi giorni ha riunito i due adolescenti sempre più innamorati.

L'amore ritrovato

E anche papà Totti è felice come il figlio. Lui e Noemi Bocchi sono tornati in Italia dopo aver trascorso le vacanze a Miami e tra le acque cristalline del mare dei Caraibi in compagnia dei figli del Pupone. Nelle ultime ore, la secondogenita Chanel Totti ha condiviso sulle Instagram stories l'ultimo scatto di Miami prima di recarsi all'aereoporto e a corredo ha scritto: «Bye bye». Contemporaneamente, il sito Whoopsee ha rilasciato alcune foto che ritraggono Totti e Noemi mentre si concedono del sano relax durante la loro vacanza invernale.

Allo scoperto

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondo dagli occhi indiscreti dei paparazzi, i due sono stati pizzicati mentre si rilassano in una spiaggia a Miami. Complici e innamorati, la coppia dopo aver preso il sole lascia la spiaggia: L'ex marito di Ilary Blasi e la sua nuova compagnia sono stati visti mentre camminano uno accanto all'altro sorridendo e stuzzicandosi a vicenda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA