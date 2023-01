Chanel veste... Chanel, combo perfetta per la figlia di Totti e Ilary. Boom di commenti sotto le foto social

di Redazione web

Chanel, nel nome e nei vestiti. Una combo perfetta per la figlia di Ilary e Totti che ha scelto capi d'abbigliamento firmati Chanel, il noto marchio di cui porta anche il nome. Su Instagram la secondogenita di casa Totti pubblica diversi scatti in cui mostra cappello, giubbotto bianco e borsa Chanel. Una scelta mirata o un semplice apprezzamento?

Pioggia di commenti sotto le foto che tra complimenti e critiche non risparmiano mai la piccola Chanel. «Io a 15 anni avevo la borsa della Onyx ma rimango umile» scrive un utente e ancora: «Sembri una quarantenne. Goditi la gioventù vera che non è quella ricca», «sta promuovendo semplicemente un brend» e così via.

Le critiche degli haters

Non è la prima volta che Chanel viene travolta dalle critiche. Dopo la separazione dei genitori, i paparazzi e gli hater le stanno alle calcagna, e lei come reagisce? Chanel Totti ha una risposta a tutto: «Stic***i». La secondogenita di casa Francesco Totti non si è mai tirata indietro di fronte ai commenti degli hater che, spesso, sono stati offensivi. E, ora, in una storia Instagram mostra una lampada con la scritta menefreghista che va di moda tra gli adolescenti. Che sia una chiara risposta a tutto il gossip che circola su di lei e sui genitori da diversi mesi?

La "serenità" in famiglia

Dopo la vacanza natalizia con papà Francesco, la nuova fiamma Noemi, e i fratelli Cristian e Chanel, la 15enne Chanel è tornata sui social più carica che mai. E tra selfie e amiche, è spesso alle prese con la sorellina. Chanel Totti bada alla sorellina minore Isabel e quindi trascorre con lei i pomeriggi a fare i compiti che le vengono assegnati a scuola. La figlia maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui documenta come sta passando la giornata e scrive: «I miei pomeriggi con Isa». Chanel Totti è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram dove conta diverse centinaia di migliaia di follower. La figlia maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti nelle sue giornate deve anche prendersi cura della più piccola di casa: Isabel. In una delle ultime storie postate su Instagram, Chanel stava aiutando la sorellina a svolgere i compiti per casa.

