Ilary Blasi, viaggio per due a Firenze ma senza Bastian: sorpresa in hotel e il bacio alla cupola. Ecco con chi era

Ilary Blasi si concede due giorni di relax a Firenze, senza il suo Bastian, rimasto in Germania dopo la recente visita dell'ex signora Totti. Insieme a lei stavolta c'era la mamma, Daniela Serafini. La showgirl, pronta per ripartire in televisione alla conduzione de L'Isola dei Famosi, è partita per il capoluogo toscano e ha scelto un hotel con terrazza che affaccia sulla bellissima cupola del Brunelleschi.

La sorpresa dell'hotel e il saluto alla cupola

Ilary ha ricevuto dall'hotel un'accoglienza davvero speciale. Dentro la stanza hanno posizionato diverse foto di Ilary e della sua famiglia, un modo per farla sentire come a casa. La conduttrice ha mostrato la decorazione personalizzata con diverse storie Instagram. Insieme alla mamma si è poi concessa una cena tipica, con l'immancabile bistecca alla fiorentina. Oggi, prima della partenza, ha visitato alcuni musei. L'addio alla città di Michelangelo l'ha dato con un bacio (figurato) alla cupola del Bernini.

Totti e la malattia di Noemi

L'ex coniuge Francesco Totti nel frattempo ha a che fare con un problema rivelato dalla compagna Noemi Bocchi, la diastasi addominale. Si tratta dell’allargamento e eccessiva separazione della muscolatura retto-addominale centrale, che le provoca molto dolore. La compagna di Totti l'ha rivelato con un post su Instagram, al quale l'ex calciatore ha risposto: «Ti starò vicino».

