Borg, il drink fatto in casa copiato da TikTok manda all'ospedale 28 studenti

Una nuova tendenza spopola su TikTok, ma è molto pericolosa. Sulla piattaforma social più amata dalle nuove generazioni, ecco arrivare un drink fatto in casa che è diventato subito virale. E dopo che ben 28 studenti sono finiti in ospedale, l'Università del Massachusetts è stata costretta a lanciare l'allarme.

Leggi anche > La star di OnlyFans non trova un fidanzato: «Nessuno vuole vedere la sua ragazza sc***ata su internet»

La bevanda «Borg»

Durante il periodo delle feste nei campus universitari americani, sono state ben 28 le chiamate ai soccorsi per studenti che si sono sentiti male, dopo aver bevuto la nuova bevanda virale. Su TikTok la chiamano «borg», un intruglio alcolico fatto in casa a base di alcol, elettroliti e aromi. In un solo fine settimana i giovani che hanno finito la serata in ospedale sono stati davvero in troppi e l'ateneo cerca di correre ai ripari.

La moda social

Sui social network sono sempre di più i video che spiegano come fare la miscela «esplosiva» che tra i giovani viene chiamata la «bevanda del Blackout». «Dopo aver svuotato un gallone d'acqua - spiegano i tanti filmati - è tempo di riempirlo con dell'alcol, meglio se di più tipi. Poi aggiungere un aroma a piacimento e due bustine di elettroliti. Ma la vera "ricetta segreta" è scrivere sulla bottiglia il nome del creatore». Una moda che sta spopolando in america e sempre più studenti si recano alle feste con la miscela alcolica.

«Bevanda fatale»

Un fenomeno sempre più diffuco tra i più giovani che ha allarmato l'ateneo. Sebbene non sia chiaro se tutti i ragazzi finiti in ospedale avessero bevuto la «Borg», l'Università ha comunicato che prenderà dei provvedimenti in caso si presentino altre «vittime» del miscuglio alcolico. Nessuno, fortunatamente, ha avuto danni permanenti, ma sono stati tutti casi di coma etilico. Secondo i giovani che lo hanno provato, è una bevanda sorprendente perché ti permette di restare idratato, nonostante l'assunzione di alcol. L'acqua e gli elettroliti, infatti, aiutano a restare idratati, un aspetto che, secondo gli esperti, è molto pericoloso in quanto il corpo non si rende conto di essere in uno stato di alterazione. «Consumare così tanto alcol sarebbe fatale per la stragrande maggioranza delle persone, anche se distribuito su un'intera giornata», ha detto alla CBS George F. Koob, direttore del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism presso il National Institutes of Health. «Non si sa quanti studenti seguano effettivamente le ricette borg, ma farlo potrebbe rivelarsi mortale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 21:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA