Ilary Blasi, il nuovo look: biondo platino e onde perfette. Ecco cosa ha fatto

Nuova vita, nuovo look. Ormai Ilary Blasi sembra più serena che mai e tra un'udienza e l'altra con l'ex marito Francesco Totti, si concede una sosta dal parrucchiere. Colore, piega et voilà: capello più biondo che mai. La showgirl mostra ai follower su Instagram cosa ha deciso di fare ai suoi capelli.

Il cambiamento

Prima lo shampoo, poi il video selfie davanti allo specchio e, infine, le onde luminose e perfette: Ilary si è regalata ore di relax per un nuovo look. A cosa sarà dovuto questo cambio? O sarà solo una concessione di relax in un periodo di totale delirio per la separazione da Totti?

Il dissidio

Dopo non aver trovato alcun tipo di accordo consensuale in merito alla separazione, tra Ilary e Francesco è guerra totale. Oltre alla battaglia dei Rolex e delle borse, infatti, è spuntata una nuova questione che si aggiunge alle varie dispute legali. Una disputa, finora rimasta ai margini delle vicende del gossip, ma che adesso è pronta a entrare nel vivo. Se, infatti, da un lato martedì 14 marzo è in programma la prima udienza che aprirà definitivamente la questione divorzio, dall'altro il filone legato a orologi, borse e scarpe verrà ripreso nella seconda metà di marzo. Ma, adesso, arriva anche un terzo filone che vede contrapposti il Pupone e la conduttrice dell'Isola dei Famosi, relativo al circolo sportivo della Longarina. Un centro che porta il nome di Francesco Totti e di cui lo storico numero 10 giallorosso vuole tornare in totale possesso.

Lo sfratto

Entro la fine di marzo, infatti, è previsto lo sfratto. Scatterà, su richiesta dei legali di Francesco Totti, dal momento che, nel centro sportivo, continua a gravitare una persona di riferimento della famiglia di Ilary Blasi. Uno sfratto con l'obiettivo di tornare in possesso al 100% della struttura, acquistata dallo storico capitano giallorosso nel 2001 per quasi un miliardo di lire ma, alla base della scelta dell’ex calciatore, sembrano esserci anche questioni di principio.

