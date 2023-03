Belen, Cecilia Rodriguez e il “mistero” dietro le sue parole: «Voi non la conoscete...»

di Redazione Web

Belen e Cecilia Rodriguez, due cuori e una capanna. Le due sorelle argentine hanno sempre dimostrato sui social di essere molto legate e di avere un rapporto molto speciale e infatti non perdono occasione per ribadirlo sui social.

Proprio nelle ultime ore, la sorella minore di Belen ha parlato sulle Instagram stories di quanto sia importante l'amore di una famiglia e ha colto l'opportunità per spendere delle parole speciali nei confronti della showgirl argentina. Cosa ha detto?

Belen e il rapporto con la sorella Cecilia

L'influencer, sempre attiva sui social, ha condiviso con i fan un box delle domande per rispondere alle follower più curiose. Chi, infatti, ha puntato su alcune domande relative al futuro matrimonio con Ignazio Moser e chi invece ha voluto fare domande in riferimento al rapporto con la sorella e conduttrice Belen.

«Sei d'accordo che una sorella è per sempre?», ha chiesto un utente a Cecilia Rodriguez. «Sono più che d'accordo. La famiglia è per sempre. La mia sorella maggiore (Belen, ndr) non credo voi la conosciate così bene. Solo noi sappiamo com'è fatta. Vorrei tanto che tutti potessero conoscerla per com'è fatta davvero, perchè è molto di più di quello che voi riuscete a vedere», ha concluso Cecilia spendendo delle meravigliose parole nei confronti della sorella e sottolinenando come il pubblico televisivo conosce solo la metà di quello che è davvero Belen.

