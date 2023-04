Belen Rodriguez, la seconda festa per il piccolo Santiago: papà De Martino non c'è. Cos'è successo

Seconda festa di compleanno per Santiago. Il figlio di Belen Rodriguez ha compiuto 10 anni il 9 aprile e, dopo aver festeggiato a Napoli con la famiglia ecco che oggi c'è la seconda festa. E' quanto emerge dalle stories di Cecilia Rodriguez in cui si vedono palloncini e festa a tema basket, lo sport preferito del nipotino. La sorella di Belen, assente durante i primi festeggiamenti perchè volata in America, oggi è presente i prima fila. Con lei c'è il compagno Ignazio Moser, il padre e la madre, ma un grande assente: Stefano De Martino.

La festa

Cecilia inquadra prima Santiago che gioca, poi si sposta sui palloncini ed ecco che, davanti alla torta per il classico scatto di famiglia c'è la bellissima Belen, il festeggiato con in braccio la sorella Luna Marì e basta. Il padre Stefano è assente, forse per l'ospitata di questa sera a Che tempo che fa? o per altri impegni? Lungi dai follower pensare che ci sia una crisi tra Belen e Stefano, visti i giorni felici appena trascorsi e i numerosi post insieme. Ormai sono sempre più uniti. «Buon compleanno amore mio» scrive Cecilia sulla story con Santiago al centro dell'inquadratura. L'argentina non ha mai nascosto il forte legame col nipote con cui spesso gioca e si scambia chiamate. Ed eccola pronta a festeggiarlo, anche oggi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 22:12

