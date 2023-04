Aurora Ramazzotti, spumante in fresco (insieme al latte): il gesto di Goffredo diverte i fan. Ecco cos'ha fatto

Prendere due piccioni con una fava. Potrebbe essere un semplice detto, ma c'è chi lo prende alla lettera. E' il caso di Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti che, per unire l'utile al dilettevole, sfrutta il contenitore dove si tiene al fresco lo spumante per poggiare anche il latte del figlio. A mostrarlo è lui stesso in una story Instagram dove fa vedere una accanto all'altra le bottiglie: una per mamma e papà che brindano e festeggiano la domenica e l'altra per il piccolo Cesare. Vicini ma diversi. Una tecnica geniale.

E' nato da poche settimane, ma Cesare è già il principe di casa Hunziker - Ramazzotti. Innamorata del nipote, la showgirl Michelle Hunziker parla spesso del nipotino e dell'essere diventata nonna. Pochi giorni fa, Aurora ha passato la giornata da lei e la stessa Michelle si è presa cura del piccolo. Nelle sue stories, infatti, Michelle ha detto: «Ora la mamma riposa, ci penso io a te frugolino», aggiungendo un cuoricino rosso. Nella storia successiva, Michelle è sdraiata sul divano con il cagnolino Odino e dice: «Lo senti questo? È rumore bianco perché in casa c'è il nostro bebè e infatti devi fare silenzio». L'immagine dopo ritrae il cagnolino che a sua volta si è addormentato raggomitolano e Michelle ha scritto: «Qui ormai dormono tutti», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.





Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 20:12

