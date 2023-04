Uomini e donne, anticipazioni: la rissa choc. «Armando e Riccardo sono arrivati alle mani»

Volano coltelli a Uomini e donne tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni che fornisce su Instagram antiicipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne classico e over. Dalle anticipazioni, si legge: «Casino tra Aurora e Armando, è stata tirata in ballo Lucrezia la dama che Armando corteggiò due anni fa, perché Aurora ha mandato un audio a lei in cui le chiedeva se si fosse frequentata con Armando dopo il programma e se potesse venire in studio per testimoniarlo. Lucrezia, però, ha scritto ad Armando di ciò e lui si è arrabbiato».

Lo show

Ma non è tutto. La storia prosegue e si fa più accesa: «Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente verrà tagliata la scena, immagino). Poi sono stati separati. Hanno chiamato anche Lucrezia via telefono dopo aver fatto sentire le conversazioni audio di lei e Lucrezia». A prestare ascolto ai file di cui si rende disponibilità in studio, poi, é il solo opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti. Ma ci sarebbe un malinteso, a detta dello spoiler, «perché si pensava che Aurora volesse cambiare le cose e far testimoniare il falso a Lucrezia, invece lei ha fatto solo una domanda. Aurora è uscita con un signore ieri e costui ha chiuso la conoscenza».

Il trono over

Gemma Galgani torna al centro dell’attenzione, dopo aver registrato un’esterna con un cavaliere, dall’epilogo ibrido, visto che lei sostiene che non sa se ancora se lui gli piace o meno. Inoltre, Gemma chiede a Elio come mai lui ancora la ricontatti, lui dice che è solo amicizia ed è stato attaccato in studio perchè, regolarmente, le amicizie tra dame e cavalieri non dovrebbero esserci. Elio si chiederebbe in studio se l’altra dama conosciuta al trono over sia disposta a dargli un’altra chance e, non a caso, si solleva un nuovo caso: «Elio ha chiesto a Paola se possono continuare la conoscenza nonostante quello che è successo l’altra volta ed è stato nuovamente attaccato. Inizia una litigata forte tra Elio e Tina e alla fine Maria calma gli animi dicendo di ridimensionare il ciò che è successo».

