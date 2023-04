Belen Rodriguez chiusa in casa per Covid, si scatta foto in bikini: «Corpo perfetto e lato B da urlo»

di Redazione Web

In bikini: la soluzione per combattere il Covid. Belen Rodriguez infiamma il web con i suoi selfie davanti allo specchio. In isolamento da qualche giorno, dopo essere risultata positiva al Covid, l'argentina più nota d'Italia prova uno dei bikini della sua collezione Me fui real. Prima frontale, poi laterale e poi uno zoom sul lato B: il corpo scultoreo di Belen colpisce tutti e, impossibile non notarlo, il lato B è perfetto.

Chiara Nasti, furia social: «In giro solo zingari e trogloditi». Cosa è successo

Cristian Totti, amore a gonfie vele con la sua Melissa: il tenero selfie in auto

Belen sexy col Covid

Dopo aver annunciato di essere positiva, a poche ore dall'inizio della puntata de le Iene di martedì scorso, la moglie di Stefano De Martino si ritrova a dover combattere la quarantena, fino a che non risulterà negativa. E quale modo migliore se non provando in anticipo i costumi? Colori e in tessuto, i bikini fanno parte della collezione sponsorizzata insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Dopo due gravidanze, Belen appare sempre più bella e il suo corpo non sembra cedere al passare del tempo.

In casa in isolamento

Martedì la showgirl ha detto di essere positiva al Covid e l'ha fatto proprio dagli studi Mediaset. Nelle stories Belen si è mostrata prima in procinto dei preparativi per la puntata: shampoo e trucco. Ma, ad un certo punto, ecco la storia che i follower non avrebbero voluto vedere: Belen nervosa e con la mascherina. Dopo pochi istanti, ha postato una story della sua fedele make up artist, Cristina, che scriveva: «Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo» e nello sfondo una Belen irrequieta e disperata. «L'untrice!» continuava ironicamente la makeup artist mentre Belen si rassegna a tornare a casa e a lasciare la conduzione del programma di Canale 5 per questa sera.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA