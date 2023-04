Cecilia Rodriguez: «I cani... gli schiaffi e le urla... che brutto». Cosa è successo

di Redazione web

Episodio spiacevole per Cecilia Rodriguez. «Stavo facendo un video ai miei cani ed è arrivata questa cagnolina che si è avvicinata»: inizia così il racconto della sorella di Belen che su Instagram spiega ai follower cosa le è appena capitato. «Il padrone di questa cucciolina urlava... ma... che brutto - continua -. Anche se capisco che determinate persone abbiano avuto un'educazione troppo rigida, troppo severa, perché urlare per la strada con quel tono lì...?», continua palesemente scioccata.

Cecilia Rodriguez, l'episodio con i cani

Cecilia Rodriguez era in un parco con i suoi due cani quando si è imbattuta in un altro signore col suo cane. Et voilà.«Ha preso davanti a me la cagnolina e gli ha dato degli schiaffetti sul sedere.. ho ancora il cuore che.. vabbè, se avete cani mi raccomando trattateli con amore», prosegue Cecilia e, ancora sconvolta conclude: «Io sono senza parole».

