Rudy Zerbi a Verissimo: «Ad Amici sono il prof più temuto da 15 anni. Annalisa rimane l'allieva modello»

Rudy Zerbi è stato il primo ospite di questa domenica, 22 ottobre, di Verissimo. Il professore di canto della scuola di Amici è uno dei più temuti ma, in realtà, ha confidato a Silvia Toffanin che lui, a volte, è severo con i suoi allievi perché ci tiene e vorrebbe vederli realizzare i loro sogni, un po' come è successo con Annalisa che, per lui, è sempre stata l'allieva modello della scuola più famosa d'Italia.

L'intervista di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ha parlato a Verissimo della propria vita privata ma, soprattutto, del suo lavoro ad Amici: «Ormai sono nella scuola da 15 anni, ma non diciamolo troppo forte sennò se ne accorgono» e ha riso. Poi, lo speaker radiofonico ha continuato dicendo: «Io sono uno dei professori più temuti all'interno della scuola perché sono molto preciso e, alle volte, severo con i ragazzi, ma lo faccio perché ci tengo e vorrei vedere realizzati i loro sogni e obiettivi». Rudy Zerbi ha, poi, risposto a una domanda di Silvia Toffanin su Annalisa che, quando ha partecipato ad Amici, è stata una delle sue allieve preferite: «Sì, io ho sempre considerato Annalisa, e lo faccio ancora oggi, come l'allieva modello della scuola.

Rudy Zerbi e l'amore per i suoi figli

Inoltre, Rudy Zerbi ha spiegato a Silvia Toffanin il motivo per cui oggi era molto felice: «Mi ha appena scritto mio figlio dicendomi che ha preso il massimo dei voti in un esame all'università. Io sono un papà molto presente, mi piace seguire i miei figli, anche se, quando si tratta dei compiti di matematica, scappo!». Infine ha aggiunto: «A me manca molto Roberto che, anche se, non è mio papà biologico, mi ha. cresciuto e io gli devo molto».

