Amici, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini si scontrano sull'autotune: «Hai una visione vecchia della musica». Anna Pettinelli sorprende

Come ogni domenica, anche oggi gli allievi di Amici si confrontano e mettono alla prova con nuove sfide e sono giudicati anche da esperti esterni quali, ad esempio, Fiorella Mannoia, Rkomi o Eleonora Abbagnato. Come ogni settimana, poi, i giudici si scontrano sulle esibizioni dei cantanti e dei ballerini che seguono. Rudy Zerbi non è d'accordo con la sfida che ha proposto Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli condivide l'opinione dello speaker radiofonico.

Lo scontro tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Quest'anno, Lorella Cuccarini appartiene alla "squadra" dei professori di canto e, quindi, deve valutare le esibizioni canore degli allievi e sottoporli anche a nuove sfide. Oggi, la cantante ha deciso di far esibire alcuni ragazzi senza l'aiuto dell'autotune. Quindi, Rudy Zerbi le ha detto: «Secondo me hai una visione molto vecchia della musica perché al giorno d'oggi l'autotune è uno strumento come gli altri e anche un marchio di stile che tanti artisti vogliono dare alla propria immagine. Non deve più essere visto come qualcosa che "aggiusta" la voce». Lorella Cuccarini, quindi, ha risposto: «Io non sono d'accordo perché lo strumento primario dei ragazzi è la voce e devono saperla usare senza "trucchi" e in tutte le situazioni. Poi, se la tecnica è carente si può aggiustare ma almeno sappiamo da dove partire». Anna Pettinelli, sempre critica verso il collega, questa volta ha sorpreso tutti dicendo: «Io sono d'accordo con Rudy».

Le sfide di Amici

Non solo i professori di canto non condividono tra loro certe opinioni, anche i maestri di ballo, spesso, non si trovano d'accordo l'uno con l'altra. Continua lo scontro, anche oggi, tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano su Nicholas.

