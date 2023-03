Amici, Cricca dedica la sua canzone a Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo: «Ho fatto finta di non vedere»

di Redazione web

Cricca ha dedicato una canzone a Maria De Filippi dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Cricca e gli altri allievi della scuola di Amici hanno dovuto riconsegnare le maglie ottenute e si sono giocati la possibilità di accedere alla seconda fase del programma, quella serale. Nel corso dell'esibizione alcuni hanno cantato i brani inediti e Cricca ha voluto dedicarlo alla conduttrice.

Amici, il serale: tutti gli allievi alla fase finale del programma

La dedica a Maria De Filippi

Il brano del concorrente si chiama Maledetta Felicità. Il testo nell'ultima parte recita: «Maledetta felicità e l’assoluta convinzione che anche se non cambiamo noi cambia lo stato delle cose ti ricordi di un anno fa seduti in riva al cuore così stretti in un abbraccio ma il tuo abbraccio è di chi se ne va». Proprio queste parole il giovane artista ha voluto dedicarle a Maria, vedova da poco.

Il ringraziamento

Dopo aver cantato si è vista la commozione di Cricca che si è girato verso Maria De Filippi, le ha sorriso e poi l’ha salutata, dandole le spalle. Con questo gesto, molto hanno pensato che volesse dimostrare la sua vicinanza alla conduttrice che lo ha ringraziato per il pensiero. «Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘ve bene così’». Cricca a sua volta ha risposto con un: «Grazie Maria».

