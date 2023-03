Antonino Spinalbese in montagna senza Luna Marì, i follower polemizzano: «Ma non ti mancava tanto?»

di Redazione web

Antonino Spinalbese in vacanza in montagna, ma senza Luna Marì. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è concesso una fuga dalla città a Cortina, insieme ad alcuni amici, ma è partito senza la bambina, nonostante per mesi, nel corso della sua partecipazione al reality, abbia detto che la piccola gli mancava molto e non si sarebbe più separato a lungo da lei.

Spinalbese e la bambina

Luna Marì nel corso del weekend è stata insieme a sua mamma, Belen Rodriguez, ai nonni, al fratello e a Stefano De Martino. Il papà invece era fuori e questo ha scatenato le polemiche. Sono in tanti ad aver notato che, tutto sommato, almeno sui social, Antonino non sembra trascorrere molto tempo con Luna. Belen, in diverse occasioni, ha più volte ribadito di non opporre alcuna resistenza agli incontri tra padre e figlia, quindi nasce il sospetto che Spinalbese non sia proprio come si è descritto nella casa del Grande Fratello.

Non è come sembra?

Nel corso del reality aveva affermato di non riuscire a stare senza la figlia, frasi che oggi hanno indispettito i followers. Non c'è solo chi nota la distanza da Luna, ma chi parla anche di Ginevra Lamborghini. Dopo un'iniziale infatuazione, non sembra, sempre stando ai social, che i due si stiano frequentando, con grande delusione per i fan della coppia. Che sia stato tutto architettato per fare contatti?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 10:20

