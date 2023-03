Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: «Così non va bene»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza. Entrata ufficialmente nel nono mese la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha mostrato la cameretta che accoglierà il bambino che sta per nascere. Aurora ha postato sui social negli ultimi mesi l'avanzare dei lavori della sua nuova casa, quella in cui è andata ad abitare insieme al compagno Goffredo e dove vivranno insieme al bambino in arrivo.

Andrea Damante ha lasciato Elisa Visari? «Vuole stare solo». Ma spunta un'altra donna

Sophie Codegoni e Soleil Sorge si insultano sui social: «Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o»

La stanza

Tra le stanze, non poteva mancare ovviamente, quella per il bambino. Un fasciatoio bianco, una fila di peluches. Ma ovviamente non sono mancate le critiche. Dalla foto spunta un televisore e il fasciatoio non starebbe in una posizione "comoda". Sotto altri post della futura mamma sono piovute critiche per chi dice che nella cameretta di un bambino non dovrebbe esserci la televisione, considerata diseducativa e addirittura dannosa nei primi mesi, e chi appunto fa notare che la posizione in cui si trova il fasciatoio sarà scomoda per cambiare il bambino quando sarà ora.

Le polemiche

Aurora, purtroppo, è abituata alla pioggia di critiche che riceve ormai da settimane. Lei stessa ha precisato in diverse storie quanto tutto questo sia faticoso in primis per lei, spiegando di avere piacere di condividere con la sua community la sua vita, come ha sempre fatto, ma che a volte i commenti che riceve sono eccessivi. In questo caso però la Ramazzotti non sembra curarsi di queste polemiche, nel mostrare la foto della stanza che accoglierà il suo bambino mette in cuoricino, in attesa di poter vivere i suoi primi giorni da mamma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA