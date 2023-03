Andrea Damante ha lasciato Elisa Visari? «Vuole stare solo». Ma spunta un'altra donna

di Redazione web

Andrea Damante avrebbe posto fine alla relazione con Elisa Visari. Se ancora non arrivano conferme ufficiali della fine della storia tra i due, che sembravano essere una coppia molto solida fino a qualche settimana fa, dal web arrivano altri dettagli sui motivi per cui si sarebbero lasciati.

I motivi della fine

A svelare il retroscena dell'addio è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, che su Twitter e Instagram ha detto che Damante avrebbe deciso di interrompere la sua storia con Elisa e che starebbe già frequentandosi con un'altra persona. Rosica non parla però di Giulia De Lellis, ma di "una delle tante", come a sottolinerare la natura poco monogama dell'ex di Uomini e Donne, già accusato in passato di tradimento proprio dalla De Lellis.

Le speranze di Elisa

Pare inoltre che la Visari sarebbe ancora molto innamorata di Andrea al punto che continuerebbe a seguirlo su Instagram al fine, sempre secondo Rosica, di poter tornare nuovamente con lui. L’ex tronista di Uomini e Donne, tra l’altro, le avrebbe detto che vuole stare solo, quando in realtà si starebbe frequentando con un'altra persona.

Ultimi dettagli “veri” lui ha lasciato lei per una delle tante. Elisa talmente sottona che continua a tacere e a seguirlo😱 come se nulla fosse “ nella speranza di tornarci insieme” andrea d le avrebbe detto ( voglio stare solo ) gran paracul@ lei tanto bella quanto ingenua!!! — Alessandro Rosica (@Investigsocial) March 9, 2023

