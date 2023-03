Sophie Codegoni e Soleil Sorge si insultano sui social: «Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o»

di Redazione web

Volano stracci tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Le due non hanno mai avuto una particolare simpatia reciproca dopo la fine del loro Grande Fratello Vip, molte sono state le frecciatine in passato, ma in queste ore le accuse e le parole sono state pesanti. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare il batti becco nato a suon di Instagram stories dopo la presentazione della linea di costumi della Codegoni.

La frecciatina

Alcuni follower delle due influencer, infatti, hanno fatto notare che i prodotti presentati nella linea di Sophie Codegoni di recente sarebbero decisamente simili a quelli di Soleil. La Sorge ha così fatto una storia, rivolta a ignoti e senza tag, decisamente polemica in cui afferma: «Good Day e ricordate sempre, siate nati originali e non morite come copie. […] Chi fotocopia la personalità di altri e cerca di vivere attraverso la sua vita prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall’invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri – S. Zoncheddu».

La replica

Una frecciatina a Sophie che sembra averla raccolta, replicando in una story (anche in questo caso senza nomi e senza tag): «Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del c…». Sebbene non ci siano riferimenti diretti pare proprio che le due si siano punzecchiate a vicenda. Diventate molto amiche all'interno del reality nel corso dei mesi si sono allontanate fino a un punto di rottura totale pare per questioni lavorative. Le due si sarebbero contese il ruolo di Bonas ad Avanti un altro.

