Ilary Blasi scatenata alla festa di compleanno di Isabel, tra gli invitati manca Francesco Totti: ecco perché

Ilary Blasi scatenata alla festa di compleanno della piccola Isabel, ma durante il party si nota l'assenza del papà della bimba, Francesco Totti. La piccola di casa Totti ha compiuto 7 anni, ma ha trascorso il compleanno dividendosi tra la mamma e il papà. Dopo aver festeggiato al mattino in casa con una torta con Ilary e i suoi fratelli, è stata sabato sera con il papà, per poi domenica festeggiare con i suoi amici.

La festa di Isabel

Ilary ha organizzato per lei un party a tema Lelly Kelly, in cui tutto era rigorosamente rosa. Una festa a cui la mamma di Isabel si è scatenata ballando con le sue amiche con la musica in cuffia. Tra dolci bellissimi, balli sfrenati e una super torta di compleanno sulla quale la bambina ha soffiato entusiasta, si è respirato un clima di grande felicità, ma tra le varie storie su Instagram, non sembra essere presente il papà della bambina.

L'assenza

Pare che i rapporti tra Ilary e Francesco siano nuovamente tornati tesi. Nel corso del weekend la Blasi avrebbe presentato Bastian ai suoi bambini, visto che l'imprenditore è stato con lei a Roma in questi giorni. Il nuovo compagno non era alla festa della piccola, ma non lo era nemmeno il papà. Totti avrebbe preferito quindi festeggiare da solo con la figlia, senza presenziare alla sua festa. Pare che l'accordo di separazione tra Ilary e Francesco sia nuovamente saltato e ora si procederà in tribunale.

