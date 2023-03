Amici 22, la sfuriata di Alessandra Celentano contro gli altri prof: «Rischio per colpa vostra»

Manca ancora poco al serale di Amici 22 e la tensione per gli allievi sale. La produzione ha stabilito che ha poter accedere alla gara finale possono essere un totale di quindici studenti su diciassette. Maria De Filippi, dunque, ha annunciato il ritiro delle maglie d’oro già assegnate e ha disposto una gara interna tra gli alunni per stabilire i più meritevoli. Ma non tutti i professori sono d'accordo. Tra questi: Alessandra Celentano che non ha nascosto il suo disappunto.

La sfuriata

«Per il fatto che non sono stati eliminati allievi che dovevano essere eliminati, e perché non sono state date maglie, io oggi rischio i miei allievi? Voi non avete dato le maglie e non avete fatto quello che dovevate fare. Io mi sono organizzata, ho fatto delle scelte, a partire da Rita e Paky. Ho dato le maglie che dovevo dare e adesso le rischio perché voi non avete fatto le vostre scelte» dice la maestra di danza classica, generando una discussione in studio, placata solo dall’intervento di Zerbi che ha appoggiato le dichiarazioni della Celentano.

Cosa faranno i prof

Partirà il 18 marzo il Serale di Amici 22 e i docenti ( Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa) sono chiamati a decidere quali allievi sono meritevoli della maglia d’oro. AL momento, Wax è entrato ufficialmente tra i quindici concorrenti del Serale. Il cantante di Arisa, protagonista dei gravi fatti di Capodanno, ha ottenuto la maglia. Questa decisione, però, non è stata condivisa da una parte del web che ha polemizzato con la scelta dei docenti su Instagram: “Obiettivamente é stato mandato al serale perché fa show e non per doti canore che non ne ha“.

