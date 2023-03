Maria De Filippi, gli amici preoccupati per le sue condizioni dopo la morte di Costanzo: «Ha un vuoto dentro»

di Redazione web

Maria De Filippi preoccupa gli amici dopo la morte di Maurizio Costanzo. Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico del conduttore scomparso, ha rilasciato una breve intervista al settimanale Nuovo, dove ha spiegato di essere in pensiero per Maria, da sempre molto legata al marito.

Fedez, Vittoria segue le orme del papà: il tatuaggio sulla mano, ma uno non le basta

Alessia Cammarota incinta del terzo figlio dopo l'aborto. Il retroscena: «Mi dissero che non avrei potuto più averne»

Gli ultimi attimi di Costanzo

Assumma ha raccontato di essere corso al capezzale del giornalista non appena ha saputo che le sue condizioni si erano aggravate: «La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”», avrebbe detto prima di lasciarsi andare. Il miglior amico di Maurizio si dice però preoccupato per Maria.

La preoccupazione per Maria

«Dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente». Ha chiarito e ribadito, infine, che non ci saranno problemi di successione visto che tutti i figli vanno d'accordo e con Maria non ci sono stati screzi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA