Uomini e Donne, Maria De Filippi svela un retroscena imbarazzante su Daffrè. Poi Gianni Sperti sbotta in studio

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi non nasconde il suo stupore. Tra le varie dinamiche del programma la conduttrice invita Luca Daffrè a sedere al centro studio, perché deve mandare in onda la sua prima esterna, quella con Alessandra ma prima fa una confessione ammettendo di essersi sentita in imbarazzo.

L'imbarazzo di Maria

Maria ha svelato un retroscena sul nuovo tronista del programma: «Sono arrivate per te 300 richieste, una cosa imbarazzante». Ma non è stato l'unico momento "imbarazzante" della puntata. Sul trono over è tornata ufficialmente Aurora Tropea, storica dama che in passato è stata protagonista di forti polemiche in studio che l'avevano portata ad andarsene.

La discussione tra Gianni e Aurora

Su di lei fa una battuta Gianni Sperti: «Bentornata. Maria ti ho sempre detto di chiudere le finestre, perché escono dalla porta e rientrano dalle finestre», afferma punzecchiando la dama chiedendole se ora le piace il programma: «Se ci fossero persone meno fastidiose mi piacerebbe di più. Mi sto rimettendo in gioco, qual è il problema?», afferma nervosa Aurora. Gianni insiste: «Mi ricordo che tu e la tua amica non avete parlato bene del programma. Ah ha parlato male lei, pensavo fossi stata anche tu. Comunque spero sia la volta buona», Aurora però precisa di non aver mai parlato male del programma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 13:15

