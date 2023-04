Aaron in lacrime dopo il giudizio negativo di Malgioglio: «Ci vogliono interpreti per cantare questo brano»

di Redazione Web

Aaron è scoppiato in lacrime dopo aver ricevuto un commento negativo da parte di Cristiano Malgioglio. L'alunno di Amici si è esibito nella scorsa puntata sulle note de La cura di Franco Battiato. L'applauso del pubblico c'è stato, l'apprezzamento da parte dei giudici un po' meno. In particolare, Cristiano Malgioglio che ha espresso un giudizio negativo e particolarmente duro nei confronti del giovane cantante. Cosa ha detto?

Amici, Ramon vince il ballottaggio finale, Federica eliminata. Maria De Filippi: «Ho dovuto chiamare i suoi genitori»

Amici 22, crisi di pianto per Cricca. Maria De Filippi interrompe la trasmissione, il web insorge: «Raccomandato»

Amici 22, Alessandra Celentano contro Emanuel Lo: «Maddalena è migliorata grazie a me». La reazione di Maria De Filippi

Le parole di Malgioglio

Il giudice del talent show ha detto chiaramente che la performance non è stata particolarmente gradita: «Questa canzone è straordinaria, a mio parere servirebbe un interprete per cantarla. Tu hai una voce meravigliosa e io l'ho sempre pensato, ma magari per cantare questo brano bisogna essere adulti», ha detto Malgioglio stroncando l'esibizione di Aaron senza mezzi termini.

«Lui è troppo giovane per parlare d'amore»

E ancora: «Lui è troppo giovane per parlare d'amore, non mi ha trasmesso nulla», ha concluso il giudice. Aaron non riesce a trattanere la delusione e scoppia in lacrime, ma in suo soccorso arriva lo stesso Cristiano Malgioglio che si è alzato per poterlo abbracciare: «A me dispiace, io mi sento male quando devo dare giudizi», ha riferito il paroliere.

Conclude, poi, Michele Bravi che ha suggerito al cantante di prendere le parole di Malgioglio come un consiglio per fare meglio e non prenderla appunto come una cosa negativa: «Questo è un pezzo complicato, io penso che questo tu l’abbia fatto un maniera più che dignitosa, nonostante la tua giovane età. Poi, Cristiano ha ragione e anch’io ho avvertito un pochino di sforzo, ma non significa che sia andata male».

"Ci vogliono degli interpreti per cantare questo brano che ha bisogno di emozioni. E lui non mi ha dato tutto questo"

"Lui è troppo giovane per parlare d'amore"



AARON PUÒ PIACERE O MENO, MA PARLARE COSÌ AD UN RAGAZZO DI 18 ANNI È UN PO' TROPPO.#amici22 #fantaamici pic.twitter.com/dUtGlYvab9 — ᴍᴀʀɪᴋᴀ🐍🧚🏼‍♀️ (@itssmarikaa) April 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA