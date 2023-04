Amici 22, quinta puntata: chi è stato eliminato e gli spoiler. Ospiti speciali Francesco Cicchella e Clara Soccini di Mare Fuori

Sono nove gli allievi di Amici 22 rimasti in gara, 5 cantanti e 4 ballerini che cercano di raggiungere l’ambita finale. Questa sera sabato 15 aprile Maria De Filippi accoglierà come ospiti in studio l’attore comico Francesco Cicchella, che vestirà i panni di Achille Lauro, e l’attrice e cantante Clara Soccini che canta “Origami all’alba”, brano nato nella fiction di successo “Mare fuori”.

Verissimo, le anticipazioni: Ilary Blasi torna in tv, parlerà di Totti? Sonia Bruganelli non ci sarà

Amici 22, quinta puntata: ecco chi è stato eliminato. Ospiti speciali Francesco Cicchella e Clara Soccini di Mare Fuori (credits red Communication)

Amici 22, Mattia vince il ballottaggio finale. Alessio eliminato: «Grazie per avermi fatto sentire uno di voi»

Anticipazioni

Continua la sfida tra gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo le eliminazioni delle scorse puntate sono ancora in gara: Maddalena, Angelina e Cricca guidati dai prof Cuccarini/ Emanuel Lo; Ramon, Isobel e Aaron guidati dai prof Zerbi/Celentano; e Mattia, Federica e Wax guidati dai prof Arisa/Todaro.

In Giuria il collaudato trio composto da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Maglioglio. In studio ospite l’attore comico Francesco Cicchella. Sul palco l’attrice e cantante Clara Soccini che canta “Origami all’alba”, brano nato nella fiction di successo “Mare fuori” scritto in collaborazione con Matteo Paolillo e Lolloflow che ha già conquistato un disco di platino 22 milioni di streaming e 115 milioni di views su tik tok.

Anche nella puntata che andrà in onda questa sera, sabato 15 aprile, non ci sarà una doppia eliminazione, ma se non volete avere Spoiler vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Amici Spoiler

Grazie alle anticipazioni fornite dall’account Twitter Amici News, possiamo dirvi che nella prima manche la squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha sfidato quella di Cuccarini/Emanuel Lo, vincendo. Al ballottaggio sono finiti i cantanti Angelina e Cricca. Come nell'ultima puntata, anche questa sera non c'è l'eliminazione diretta e a rischio va Cricca.

Nella seconda manche si ripete la sfida della prima manche, ma questa volta a vincere è la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. In sfida vanno il ballerino Ramon e il cantante Aaron. A rischio Ramon.

Nella terza manche Lorella ed Emanuel decidono di sfidare il team formato da Arisa/Todaro che perdono. In sfida vanno i due cantanti Wax e Federica, ma a rischiare è quest'ultima.

l ballottaggio finale è quindi tra Cricca, Federica e Ramon. Il primo a salvarsi è Cricca. Allo scontro finale finiscono Ramon e Federica. Come sempre il vedetto lo scopriremo durante la diretta di questa sera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA