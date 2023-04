Amici 22, crisi di pianto per Cricca. Maria De Filippi interrompe la trasmissione, il web insorge: «Raccomandato»

Il quinto serale di Amici 22 ha mandato in crisi due cantanti, prima Aaron , che non prende bene le critiche di Malgioglio, poi Cricca, perchè finito al ballottaggio. Mentre Aaron reagisce, Cricca scoppia in una crisi di pianto tale che Maria De Filippi è costretta a interrompere la puntata. Ma andiamo con ordine.

La crisi di Cricca

Come noto il serale di Amici 22 che è andato in oda sabato 15 aprile, in realtà è stato registrato lo scorso giovedì. In questa quinta puntata Cricca, che è finito al ballottaggio finale, è andato in crisi «Sono un mediocre», ha detto scoppiando a piangere.

A consolarlo interviene Maria De Filippi «Nessuno ti ha mai detto che sei mediocre, te lo sei stampato in testa tu. Mi dispiace vederti così perchè è tutta la settimana che pensi questo», le lacrime del cantante però non si fermano e così è la conduttrice a chiedere lo stop alla registrazione.

Stop che durante la puntata di sabato non è stato percepito come una vera interruzione, ma come una semplice pausa pubblicitaria. Al rientro però in studio Cricca si scusa «Scusa se ti ho fatto fare una figura di m**da», ma la de Filippi continua a rincuorarlo «Non l'abbiamo fatta nè io e nè te, e pensa che questa nemmeno la taglio».

IL web però, a conoscenza di questo trattamento speciale, grazie alle anticipazioni, accusano il cantante di essere "raccomandato" dalla padrona di casa, ma c'è anche chi lo difende e parla addirittura di "bullismo", verso un ragazzo che ricordiamo è appena maggiorenne.

MA ESISTE PERSONA PIÙ RACCOMANDATA DI CRICCA ARRIVANDO PER GIUNTA A STOPPARE LA TRASMISSIONE PER UN ATTIMO IO NON HO PAROLE #amici22 pic.twitter.com/cwpANEk9sz — francesca|m&c (@eeccalla) April 15, 2023

CRICCA PIANGE: MARIA LO CONSOLA E FERMA LA REGISTRAZIONE #Amici22 pic.twitter.com/eBXMOUB9lx — ✨🧚‍♀️KHAOTIKA🧚‍♀️✨ (@ItsKhaotika) April 15, 2023

Quando Maria piange per Cricca capisci quanto sia raccomandato #amici22 pic.twitter.com/4U74x3eysv — Nicka (@Nicole_dp02) April 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 00:08

