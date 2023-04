Amici 22, Alessandra Celentano contro Emanuel Lo: «Maddalena è migliorata grazie a me». La reazione di Maria De Filippi

Maddalena e Isobel sono le protagoniste del primo guanto di sfida voluto da Alessandra Celentano durante il quinto serale di Amici 22 in onda sabato 15 aprile. Come sempre a scatenare le polemiche è la maestra Celentano che si attribuisce il merito del miglioramento della ballerina di Emanuel Lo.

Celentano contro Emanuel Lo

Il primo guanto di sfida che ha aperto il serale di Amici 22 ha riguardato due ballerine: Maddalena e Isobel ripsettivamente del team Cuccarini/Lo e Celentano/Zerbi. Per la Maestra Celentano, da sempre detrattrice di Maddalena, i progressi della ballerino sono merito suo.

«La competizione aiuta a migliorare le proprie insicurezza - afferma la Celentano - ci vuole anche un contraltare, se io non avessi creato questa competizione non avrebbe avuto questi stimoli». Non è ovviamente dello stesso parere Emanuel Lo.

«Se io do dieci guanti di hip hop a Ramon - dicce Lo - di sicuro non migliora. Il ballerino migliora con l'armonia e non con le offese. Non ti puoi prendere il merito perchè lei si fa un mazzo così». Maria De Filippi si gode lo spettacolo e sorride di gusto.

