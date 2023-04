«Il mio fidanzato ha un tumore al cervello, l'ho lasciato perché rovinava la mia salute mentale»

di Redazione Web

Danielle Epstein, 32enne, si sta allenando per la maratona di Londra e avrà una motivazione speciale: lo farà per il suo ex fidanzato, che ha ammesso di aver lasciato perché non riusciva a sostenere la sua lotta contro un tumore. La storia è raccontata dai media britannici, tra cui il Daily Mail.



Danielle e Jelle Fresen erano una coppia felice e avevano deciso di comprare casa insieme a Palmers Greem, nord di Londra. Improvvisamente, lo scorso anno, è stata diagnosticata a Jelle una rara forma di tumore al cervello a soli 37 anni. Successivamente, ha dovuto sostenere un'operazione complessa, una radioterapia, una chemioterapia e poi ha dovuto imparare di nuovo a camminare.

La battaglia contro il tumore

Jelle, essendo un ingegnere informatico per Google, ha potuto fare una risonanza magnetica privata usando la sua assicurazione sanitaria. I medici gli hanno diagnosticato un "medulloblastoma di grado 4" - un tumore che solitamente colpisce i bambini - e dovrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico il prossimo settembre.

Poco dopo, la fidanzata Danielle ha iniziato ad avere alcuni attacchi di panico e non riusciva più a reggere questa pressione psicologica: perciò ha deciso di porre fine alla loro relazione. Oggi Danielle si è trasferita in Thailandia ma è rimasta amica di Jelle, tant'è che sta correndo una maratona per un ente di beneficenza per il tumore al cervello.

