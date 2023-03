La mamma tiene il figlio in braccio e sente un dolore: «Forse ho un'infiammazione». Poi la diagnosi choc

Si è sentita male per la prima volta davanti al mare della Grecia, in una vacanza in famiglia che sperava fosse indimenticabile. Quel viaggio si è invece trasformato nel peggior ricordo della sua vita. Leeanne Davies-Grassnick, una mamma tedesca di 38 anni che vive in Inghilterra, ha scoperto di avere un tumore al colon dopo aver avvertito un forte dolore alle costole. «Inizialmente ho pensato fosse un dolore dovuto al peso del mio bambino che portavo sempre in baccio», ha raccontato in un'intervista.

Il racconto della malattia

Dopo quattro giorni di test nel Regno Unito, ha scoperto che quel dolore che pensava fosse uno stiramento muscolare, era un cancro al colon: «Continuavo a dire 'il mio bambino, il mio povero bambino'», ha detto la donna a Insider. Leeanne Davies-Grassnick ha raccontato la sua storia per aumentare la consapevolezza sui tumori. Spesso dolori che sembrano normali vengono sottovalutati, ma noscondono qualcosa di più grave.

Il cancro al colon può verificarsi per fattori esterni come l'alcol, il fumo o una dieta malsana. I sintomi sono cambiamenti nelle abitudini intestinali, sangue nelle feci e mal di stomaco. Quando le è stato diagnosticato il cancro, il fegato era così pieno di carcinomi da sembrare «un dalmata», ha detto. Nel frattempo i dolori sono aumentati. La donna ha cominciato la chemioterapia il 20 maggio 2022, ma i dottori non sono riusciti a rimuovere tutti i tumori che si erano sviluppati.

Un dottore in Germania le ha dato un secondo parere e ha inizialmente pensato di poterla operare per rimuovere tutti i tumori, poi ha cambiato idea. «Il piano ora è solo quello di continuare la chemio fintanto che funziona», ha detto, «e sperare che la scienza si sviluppi davvero mentre continuiamo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Marzo 2023, 17:58

