«Mio figlio seduto per terra nel treno: nessuno gli ha ceduto il posto»: mamma indignata su Tiktok, ma viene sommersa dalle critiche

Treno pieno, posti a sedere terminati e un bambino accovacciato sul pavimento. Questa la scena pubblicata in video pubblicato su TikTok, che ha raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni, dalla mamma del piccolo. La donna aveva intenzione di denunciare il disinteresse degli altri passeggeri, sfogandosi del fatto che nessuno avesse ceduto il suo posto al bambino. Quello che non si aspettava erano le critiche da parte degli utenti.

Il bambino seduto per terra

La mamma ha pubblicato il video sui social scrivendo nella didascalia: «Tutte queste persone che guardano il mio bambino seduto sul pavimento nell'area dei posti prioritari!». Kelly, questo il nome della donna, stava viaggiando su un treno londinese della Southern Rail Train. Qui ai bambini al di sotto dei 5 anni è consentito viaggiare gratis, , secondo il Daily Mail, e dagli sguardi del loro sito web, sembra che devi acquistare un biglietto del treno per salire a bordo . Tuttavia, i bambini sotto i 5 anni viaggiano gratis. «Puoi portare con te fino a due bambini sotto i cinque anni gratuitamente se hai un biglietto, tuttavia possono utilizzare un posto solo se non è necessario a un altro passeggero con un biglietto», si legge sul sito web della Southern Rail. Ma il treno era evidentemente pieno, tanto che neanche la donna ne aveva uno: «Gli avrei ceduto ovviamente il mio», ha commentato.

I commenti

Ma il video, in cui la mamma era evidentemente alla ricerca di comprensione, ha suscitato la reazione opposta, soprattutto perché dalle sue parole sembrava che la donne pretendesse che al figlio spettasse un posto prioritario. «I bambini non occupano posti prioritari. Spettano a disabili, donne incinte, anziani o bambini in braccio», ha commentato un utente. Un altro ha concordato, scrivendo: «Lezione di vita: prenota i biglietti in anticipo con posti a sedere… perché pensi che tuo figlio abbia la priorità?». «I bambini si siedono sul pavimento, gli adulti hanno le sedie», ha scritto qualcun altro. «Questo si chiama rispetto». Un utente ha persino scherzato: «Avrà il disturbo da stress post-traumatico quando sarà più grande. Un evento così traumatico».

