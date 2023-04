Harrison, 18 anni, malato di cancro terminale: su TikTok rivela gli ultimi desideri

di Redazione web

Quando ha scoperto di avere un cancro in stadio avanzato, il 18enne Harrison Gilks del Canada, ha fatto una lista dei desideri, e postato su TikTok quelle che sarebbero state le prime e ultime volte della sua vita. Dopo aver viaggiato, vissuto esperienze, per Harrison è arrivato il momento della dipartita, mani nelle mani con sua madre, suo padre, suo fratello. Ed è stato proprio il fratello di Harrison a comunica ai suoi 300 mila followers, che poche pre prima il 18enne aveva lasciato questa terra.

Prime e ultime esperienze

«Sto realizzando questo video perché Harrison è tristemente morto poche ore fa. Non soffriva quando è morto ed era con la sua famiglia. Volevo solo ringraziare tutti in tutto il mondo per il loro supporto e incoraggiamento. Significava davvero molto per lui» le parole del fratello della vittima, che il 21 marzo scorso ha registrato un video dal suo letto d'ospedale, in cui ha raccontando del suo recente viaggio in Messico, in cui purtroppo la malattia si è aggravata e ha detto addio a chi gli è stato vicino in tutti questi mesi.

Addio e grazie

«Sarò probabilmente in ospedale per il resto del tempo che mi rimane, il che ovviamente è molto sconvolgente. È stato un grande viaggio con voi ragazzi nella lista dei desideri». Trevor Gilks, il padre di Harrison, agente di polizia, si è detto commosso per l'affetto ricevuto da migliaia di persone, da sconosciuti che hanno inviato messaggi di cordogli alla famiglia di Harrison.

All'adolescente, quando era ancora 16enne, nel novembre del 2020 è stato diagnosticato un raro tipo di cancro che si forma nei tessuti molli e colpisce più comunemente i bambini e che a febbraio 2022 mostrava segni di remissione. Ma un paio di mesi dopo, il cancro era tornato e secondo i medici, ormai irreversibile. Dopo quasi due anni e mezzo di una dura lotta quotidiana, sapendo di aver fatto tutto il possibile, di essere amato e forte, Harrison ha detto addio.

