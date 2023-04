Bebe Vio, nuove mani bioniche: «Non vedo l'ora di provarle...»

di Redazione web

La più alta tecnologia protesica, al servizio di una vera campionessa. E non solo dello sport. Bebe Vio, su Instagram, mostra le sue nuove mani bioniche, fatte di metallo, che l'atleta di scherma indossa con la sua consueta naturalezza e gioia di vivere, mostrando in un video come riesca a muovere le dita di entrambe le mani.

Elves, lo strano anello rosso comparso nei cieli italiani: è un fenomeno rarissimo

Super Bebe

«Non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche» scrive sul suo profilo, mentre in un video velocizzato mostra come si montano, come le mani si attacchino al resto del braccio. Si tratta delle "bebionic hands", progettate dall'azienda "Ottobock", ha scritto la schermitrice ringraziando l'azienda.

Uomo infettato da un fungo: «Come nella serie The Last of us». È il primo caso al mondo: ecco dove

Sempre campionessa

Bebe Vio, colpita dalla meningite, ha subito l'amputazione di tutti e quattro gli arti, ha protesi alle mani ed ai piedi che le consentono di camminare, correre, allenarsi, partecipare alle Olimpiadi, vincere ed anche sfilare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA