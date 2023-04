Stormy Daniels, record su Pornhub nel giorno del processo Trump: cosa è successo

di Redazione web

Mentre l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accusato di 34 capi d'imputazione dal tribunale di New York, si difende dicendo che «l'unico crimine che ho commesso è stato difendere l'America da chi la vuole distruggere», l'attrice hard, Stormy Daniels sta vivendo il suo momento di gloria.

Ad ammetterlo non è lei, sotto le luci dei riflettori mondiali, ma la piattaforma Pornhub che al sito di gossip, Tmz, rivela l'enorme quantità di visualizzazioni proprio nelle ore in cui Trump sta vivendo i suoi giorni più bui.

John Travolta, all'asta l'abito di Tony Manero per la Febbre del sabato sera: ecco la cifra

Boom di ricerche

Secondo i dati rilevati da Pornhub, infatti, in poche ore la parola Stormy sul motore di ricerca interno al sito per adulti, è stato scritto oltre 650.000 volte. Un boom vero e proprio, che ha portato i video dell'attrice hard ad un aumento del 32.400% di visualizzazioni, una cifra sbalorditiva da sola, ancor di più se viene confrontata con le ricerche di alcuni giorni prima intorno alle 30/60 mila visualizzazioni. Qui sotto il grafico di Pornhub per Tmz.

Emily Ratajkowski: «Congelo gli ovuli per diventare di nuovo mamma. Ma da sola...»

Donaldo Trump è accusato di aver pagato a Stormy Daniels 130 mila dollari per tacere sulla loro presunta relazione di natura sessuale risalente al 2006. La storia continua per un anno, con il tycoon che promette a Daniels una parte nello show Celebrity Apprentice; Daniels rilascia un'intervista sulla sua relazione con il tycoon alla Cbs, ma non va in onda a seguito delle minacce di querela da parte di Michael Choen, all'epoca l'avvocato 'pit bull' di Trump. Poche settimane dopo, ha rivelato l'attrice porno, fu minacciata da un uomo che le disse di lasciar stare Trump e dimenticare la storia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA