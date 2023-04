Desirè e Mariem, 13 e 14 anni, fuggite da scuola senza cellulare per non essere rintracciate: ore di ansia per le famiglie

di Redazione web

Due ragazzine di 14 e 13 anni sono scomparse dalle loro case a Forlimpopoli, pochi km da Forlì da ieri mattina. Desirè De Falco ha 14 anni e Mariem Hakimi, è anche più piccola, 13 anni, le due sono amiche e secondo il racconto della trasmissione Rai, "Chi l'ha visto?", la più grande sarebbe uscita di casa intorno alle 7, ma poco dopo una sua compagna di scuola ha raggiunto al telefono la mamma della 14enne, per dirle che Desirè «le aveva consegnato il telefono comunicando di non voler entrare a scuola, per poi andarsene via. Desirè ha cancellato tutti i suoi profili social e ha resettato il telefono», scrive Forlì Today.

“Aiutateci a ritrovare Desiré”: Appello per la 14enne scomparsa dalla provincia di #Forlì #Cesena, che ieri non è entrata a scuola. Non ha portato con sé il cellulare. E' con una coetanea e, forse, un ragazzo. Qualcuno l’ha incontrata?#chilhavisto→ https://t.co/E0m6eG215D pic.twitter.com/pgSC0E5o0V — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 4, 2023

Perché sono fuggite?

Una scelta consapevole quella della ragazza, alta 164 centimetri, occhi e capelli castani, che al momento della scomparsa indossava una felpa nera con zip, uno smanicato, pantaloni neri a zampa, scarpe nere, zaino viola e sacca blu. Situazione simile per Mariem, accompagnata a scuola da un parente, ma anche in questo caso, uno dei professori ha chiamato la famiglia per dirle che la ragazzina non era entrata in classe, ed aveva lasciato il suo cellulare a casa. Entrambi irraggiungibili, per scelta.

Amiche in fuga

Secondo fonti investigative, Desirè e Mariem, che frequentano la stessa classe delle medie, è presumibile che siano fuggite insieme, e dopo la denuncia di scomparsa dei genitori, è stato attivato il protocollo ricerca persone della Prefettura di Forlì-Cesena. Secondo il servizio del Tgr Emilia Romagna, i carabinieri avrebbero ricostruito in parte i loro spostamenti, e le ragazze (che secondo il giornale regionale della Rai sarebbero tre) si troverebbero nel bolognese, ma non si sa come ci siano arrivate, se in treno, pullman, o accompagnate da conoscenti.

Solo una bravata?

Dalle ipotesi degli inquirenti sembra che all'origine ci sia solo una bravata, nessun litigio in famiglia o dissapori con familiari, ragazzi o amici. Ma la preoccupazione delle famiglie sale di ora in ora.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 16:11

