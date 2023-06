Si tuffa nei cassonetti dei supermercati per recuperare il cibo: «Risparmio sulla spesa». Ecco come fa

di Redazione web

Si tuffa nei cassonetti dei supermercati in cerca di cibo. Sofie Juel Andersen, la prima volta è andata con un'amica alla ricerca di cassonetti dell'immondizia nei dintoni dei supermercati di Sydney. Lì ha scoperto che contenevano un vero e proprio tesoro.

Nei cassonetti ha trovato un cestino per i rifiuti generici, utilizzato per smaltire tutti i tipi di cibo confezionato: «Sono rimasta davvero sbalordita dalla quantità di rifiuti in questi cassonetti», ha raccontato. Con questo strategemma risparmia ogni anni tantissimi soldi.

«Mio papà è morto poco tempo fa e mia mamma ha già cambiato cinque fidanzati: vuole solo sesso»

Addio al celibato, la hostess in aereo nega l'alcol: lo sposo e gli amici si infuriano (e finisce malissimo)

Sostenibilità alimentare?

«Verdure un po' marce, merce scaduta da un giorno e imballaggi danneggiati sono tutti motivi per cui le cose vengono gettate nel cassonetto - spiega la ragazza -.

Nonostante abbia inviato molte foto ai suoi amici e pubblicato sul suo Instagram @‌dumpsterdivingwsoff, gli amici di Sofie credevano ancora che le immersioni nei cassonetti fossero "schifose". Con un po' di coraggio, però, ha superato i pregiudizi e ha fatto delle sue "immersioni" una vera e propria routine.

Quando ha iniziato a tuffarsi nei cassonetti, Sofie spendeva ancora circa 50 sterline a settimana per fare la spesa e preparare i suoi pasti. Ora spende raramente soldi per il cibo e vive interamente con il cibo che trova nei cassonetti del supermercato.

«Non spendo più soldi per il cibo e mi sento come se non desiderassi più le cose come una volta. C'è un vero e proprio tesoro in quei cassonetti. Una volta ho trovato 10 pizze margarita completamente confezionate, un avocado, un peperoncino e un po' di prezzemolo, ho combinato gli ingredienti e l'ho servito ai miei amici a una cena», ha raccontato soddisfatta al DailyStar.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA