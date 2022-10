«Ecco la mia tecnica disgustosa per scoprire se mi ha tradita», la rivelazione choc di una nota modella

di Redazione web

Kimberly Flores, modella 35enne, ha sposato il cantante messicano Edwin Luna circa tre anni fa e ultimamente ha confessato di usare un metodo anti-fedeltà infallibile: controlla, infatti, se suo marito la tradisce annusando la sua biancheria intima.

Andrea Damante, ecco come Giulia De Lellis ha reagito ai tradimenti: «Mi ha spaccato tutta la casa»

Adam Levine e i presunti tradimenti alla moglie, Shaquille O'Neal lo difende: «È un bravo ragazzo»

Metodo anti-fedeltà

Durante una puntata del reality show Rica Famosa Latina, la modella Flores ha condiviso le sue tecniche per rilevare le infedeltà del marito. «Controllo sempre i conti della sua carta di credito, lo chiamo nel cuore della notte e sento anche l'odore delle sue mutande. Tengo occhio anche ai mi piace che mette su Instagram», ha confessato la 35enne.

L'affermazione ha suscitato scalpore sui social network, in quanto molti l'hanno etichettata come persona «tossica», poiché molti utenti ritengono che questo superi il limite della privacy tra una coppia, oltre al fatto che alcuni hanno trovato sgradevole odorare la biancheria intima per verificare un ipotetico tradimento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA